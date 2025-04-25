AUTOMOBILISME
Edgar Montellà torna al Campionat d’Espanya
Edgar Montellà tornarà al Campionat d’Espanya de Muntanya (CEM Autohebdo Sport) aquest cap de setmana després de prop de dos anys d’absència al certamen espanyol. El retorn serà aquest mateix cap de setmana amb la Pujada Estepona-Peñas Blancas, on competirà en categoria CM promoció, en què el pilot creu que “podem guanyar aquest campionat en classe 11 i fer podi a la general de la categoria 3”. A més d’aquesta estrena a Estepona, el calendari tindrà també proves a Astúries al maig, la Pujada a Arinsal l’1 de juny, la Subida a Chantada a Galícia al juliol, i la Pujada a Onil, a Alacant, al setembre.
L’any passat va ser subcampió de Catalunya
Montellà ja va materialitzar l’any passat una bona temporada al Campionat de Catalunya, on va ser subcampió, després de l’accident greu de trànsit que havia tingut el 2023.