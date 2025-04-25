Doria, molt satisfeta de la feina feta abans de l’Europeu
Mònica Doria ha completat una satisfactòria estada de preparació de 15 dies al canal de Vaires-sur-Marne, seu dels Jocs Olímpics de París 2024. Acompanyada pel seu entrenador i tècnic de la Federació Andorrana de Canoa i Caiac (FACC), Cristian Tobio, Doria ha aprofitat les condicions òptimes per acabar d’afinar els últims detalls abans del Campionat d’Europa.
“Tornem amb molt bones sensacions”, ha explicat Tobio, que ha destacat que el bon temps ha permès entrenaments de molta qualitat. “Estem molt contents d’haver pogut tornar al canal dels Jocs, un escenari que coneixem bé i que ens agrada. Ens hauria agradat passar-hi més hores, però la feina feta ha estat molt profitosa”. Durant l’estada, Doria va participar com a obridora als selectius francesos, una experiència que el tècnic valora molt positivament: “Fer d’obridors ens ha donat una idea de com haurem de navegar el dia de l’Europeu, i això ens permet arribar molt més ben preparats”. Amb aquestes dues setmanes d’entrenament intensiu a l’escenari de la competició europea, Doria recull les millors sensacions possibles.