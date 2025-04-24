TENNIS
Vicky Jiménez cau en primera ronda a Madrid
La número 53 del món, Alycia Parks, la supera en dues mànegues
Vicky Jiménez va caure eliminada al Mútua Madrid Open, torneig Màsters 1.000 de la WTA, després de perdre en primera ronda davant de la nord-americana Alycia Parks per 6-3 i 6-3. La tennista nord-americana, actual número 53 del món, no va donar gaires opcions a l’esportista del Principat i va aconseguir avançar cap a la segona eliminatòria del torneig madrileny.
Jiménez va arrencar bé, defensant el seu primer servei al primer joc, i tenint dues pilotes de break al segon, però la nord-americana va reaccionar fins a començar a obrir forat amb el 3-1 amb un trencament inclòs. La del Principat va poder defensar els seus dos següents serveis i acostar-se fins al 4-3, però la nord-americana va acabar sentenciant la primera mànega anotant-se els dos últims jocs de manera consecutiva.
Jiménez perdrà alguna posició al rànquing i quedarà prop del 130è lloc
El segon set va arrencar amb igualtat fins al 3-2, però llavors Jiménez va perdre el seu servei i Parks va situar-se 4-2 amunt. Lluny d’ensorrar-se, la tennista del Principat va respondre amb un break a la seva rival per posar el 4-3, però llavors dos jocs seguits de la nord-americana van sentenciar el set i el partit en favor seu. Amb la derrota, la previsió és que Jiménez perdi alguna posició al rànquing WTA i quedi al voltant del 130è lloc.
La tennista seguirà preparant ara un dels següents grans reptes, la fase prèvia de Roland Garros que arrenca el 19 de maig i que determinarà si pot participar o no als Jocs dels Petits Estats, que coincideixen amb el quadre principal del Grand Slam francès.