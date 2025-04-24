FUTBOL
Cinc finals per al play-off
L’FC Andorra es juga les possibilitats de lluitar per l’ascens en cinc duels, dos amb rivals de la part alta, i tres contra equips que lluiten per salvar-se
L’FC Andorra es jugarà les opcions de disputar el play-off d’ascens en cinc finals on s’enfrontarà tant a rivals de la part alta amb duel directes, com a equips que estan actualment en descens, o que lluiten per salvar-se. Amb la primera posició ja gairebé descartada amb els 11 punts de distància que té la Cultural Lleonesa quan només en resten 15 per disputar-se, i la Ponferradina que també sembla ja més lluny amb sis punts de marge respecte als de Beto Company, els tricolors se centren ara a acabar el més amunt possible per tal de poder garantir-se el factor camp a les eliminatòries i tenir també el privilegi de classificar-se en cas d’empat. I és que al play-off d’ascens, si l’eliminatòria acaba en empat després de la pròrroga, no hi ha penals, sinó que avança de ronda l’equip que hagi acabat millor classificat a la lliga.
El tram decisiu de lliga per a l’FC Andorra arrencarà aquest mateix dissabte a Tajonar, on els tricolors visitaran l’Osasuna Promesas. El filial navarrès lluita per no baixar, i es troba ara amb un punt de marge respecte a la zona perillosa, a més, tindrà ganes de revenja després del 7-1 que va rebre a l’Estadi Nacional. Després arribarà un dels partits clau d’aquest final de competició, el duel davant del Nàstic a casa contra un rival directe per ser als play-offs. Posteriorment el conjunt de Beto Company afrontarà un doble compromís contra equips que són ara en descens, a domicili davant del Barça Atlètic i a casa contra el Sestao River, i l’equip tancarà la lliga al Reino de León davant de la Cultural Lleonesa, en un duel que, si la temporada segueix com ara, podria ser intranscendent per als lleonesos, que podrien arribar ja matemàticament ascendits a Segona Divisió.
Pel que fa a la resta de rivals en la lluita pel play-off, tots tenen partits directes contra equips de dalt, i també contra conjunts que juguen pel descens, tot i que el Nàstic de Tarragona, sobre el paper, és qui té un millor calendari, igual que el Barakaldo, que ja està un pèl més despenjat.
L'Average, clau
En aquest final de lliga serà també clau el gol average particular entre equips, on l’FC Andorra no surt gaire ben parat, ja que dels deu primers, els tricolors només el tenen guanyat amb el desè classificat, el Barakaldo, i igualat amb l’equip que ocupa el novè lloc, l’Ourense. En canvi, els de Beto Company tenen perdut l’enfrontament particular en cas d’empat amb Ponferradina, Reial Societat B, Bilbao Athletic, Zamora i Celta Fortuna, mentre que encara s’han d’enfrontar al Nàstic de Tarragona (el partit d’anada va acabar amb empat 1-1 a terres tarragonines) i a la Cultural Lleonesa (tots dos equips van igualar també 1-1 al duel disputat a l’Estadi Nacional).
Álvaro Martín veu bé l'equip per al tram final de competició
El futbolista va referir-se també al canvi de rendiment fora de casa, on creu que “ens està costant ser contundents” i va afegir que “igual que nosaltres a casa, els rivals al seu camp ens pressionen, i ens està costant, però intentarem contrarestar-ho”. Sobre l’Osasuna Promesas, Martín va assenyalar que “no crec que es repeteixi el partit d’anada perquè ells sortiran fort perquè s’hi estan jugant la vida, i segur que serà un partit molt competit”.
Per últim, i a nivell personal, el migcampista va afirmar que “em trobo força bé”.