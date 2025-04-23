AUTOMIBILISME
La Pujada a Arinsal puntuarà per tres campionats nacionals
La Pujada Arinsal que es farà el 31 de maig i l’1 de juny serà puntuable per a tres campionats nacionals, el Campionat d’Espanya de Muntanya (CEM Autohebdo Sport) i per al Campionat de França de Muntanya de Segona Divisió (CFM), a més de ser la prova inaugural del Campionat d’Andorra d’Automobilisme de Muntanya (CAAM).
Les inscripcions per la prova estan ja obertes des del 7 d’abril, i romandran fins al 22 de maig al migdia, o fins que s’assoleixi el nombre màxim de participants. Les inscripcions s’han de fer al portal web de l’ACA Club, i pel que fa a les categories, el campionat nacional admet vehicles moderns i clàssics de competició, en el cas del certamen gal, les categories seran Sèrie A (vehicles esportius i monoplaces) i Sèrie B (turismes i GT de producció), mentre que en el cas espanyol s’admetran també monoplaces als grups D i E2.