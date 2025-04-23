BÀSQUET
Harding es manté com a màxim anotador de l’ACB
Jerrick Harding es manté com a màxim anotador de la Lliga ACB tot i no haver disputat el partit de l’última jornada a Madrid per problemes a l’esquena. L’escorta nord-americà és el líder en punts absoluts amb un total de 528, seguit per Derrick Alston Jr., del BAXI Manresa, amb 483, i els extricolors Dylan Ennis, a l’UCAM, amb 464, i Amine Noua, al Granada, amb 443. Harding és l’únic dels quatre que ha jugat 26 partits quan la resta n’ha jugat 28, i és per això que el jugador del MoraBanc lidera també en mitjana de punts per duel. En aquesta llista en suma 20,3, pels 17,3 d’Alston, els 16,6 d’Ennis i els 15,8 de Noua.
Amb Harding absent a Madrid, Evans va agafar galons ofensius i els seus 31 punts li van valer ser el màxim anotador de la jornada a l’ACB.