FUTBOL
Derrota de la sub-16 masculina contra Kosovo
La selecció sub-16 masculina de futbol va perdre per 2-1 davant de Kosovo a la segona jornada del Torneig de Desenvolupament UEFA que s’està celebrant a Albània. Els kosovars van poder avançar-se just abans del descans amb un gol d’Unejs Mustafa, i el mateix futbolista de Kosovo va anotar just a l’inici de la segona meitat el gol que situava el 2-0 al marcador. Andorra va anar també en busca d’anotar, i ho va poder acabar aconseguint al temps d’afegit del partit, quan Owen Soriano, autor del gol del triomf contra Albània, va fer el definitiu 2-1.
La selecció tanca demà el torneig contra Kosovo.