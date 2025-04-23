HOQUEI GEL
Derrota d’Andorra contra Puerto Rico a l’estrena
El conjunt illenc no dona cap opció al combinat tricolor a Canillo
La selecció absoluta d’hoquei gel va encetar la seva participació en la Development Cup que se celebra al Palau de Gel de Canillo amb una derrota 15-1 davant de Puerto Rico. L’equip format per Christian Westhoff i Jonny Montenegro a la porteria, i per Maksym Parandyk, Àlex Palmitjavila, Axel Savage, Max Fuld, Alix Bouchy, Louison Courcol, Helder Barros, Guillem Santacreu, Ignacio García, Jonay Gabriel, Pablo Díaz, Robert Lindsay, Eric Farré, Jorge Rubio, Joan Casal i Marc Arauz, no va tenir opcions davant del combinat americà, que van dominar el partit en tot moment.
De fet, no havia passat ni un minut quan Puerto Rico ja s’havia situat per davant, i a l’equador del primer període va arribar el 2-0. Els illencs van sentenciar el partit al segon quart, on van mostrar-se molt superiors als tricolors, i van ampliar la seva diferència fins al 9-0, i a l’últim període no van abaixar el pistó fins al 15-1 final amb el gol d’Alix Bouchy pels tricolors.
Als altres partits de la jornada, Liechtenstein va superar 0-13 Grècia, i Portugal va imposar-se a Brasil per 10-0. Precisament el conjunt lusità serà el rival d’Andorra a la segona jornada del campionat.