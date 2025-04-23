CICLISME
El ciclisme aspira a tot
La federació comptarà amb un total de 15 corredors a Andorra 2025 amb representants a totes les proves
La Federació Andorrana de Ciclisme (FAC) anirà amb tot als Jocs dels Petits Estats d’Andorra 2025, i comptarà amb una delegació de 15 esportistes (vuit homes i set dones) que representaran el país a les tres modalitats que es disputaran durant la cita multiesportiva, ciclisme en ruta, ciclisme a contrarellotge i ciclisme de muntanya (BTT). Les dues rodes havien estat absents als dos últims Jocs (Montenegro 2019 i Malta 2023), i la darrera vegada en què van formar part del programa va ser a San Marino 2017, on Andorra va penjar-se tres medalles en aquesta disciplina, la plata en ruta per equips, i els bronzes de Julio Pintado en contrarellotge i Guy Díaz en BTT. Ara, vuit anys després, i com a punt culminant del programa d’alt rendiment, la federació comptarà amb una gran participació combinant joventut i experiència.
Jové punta de llança
La delegació de la federació pels Jocs estarà liderada per Xavi Jové, que serà l’únic dels 15 representants que competirà a les tres disciplines al llarg de la setmana. A la prova en ruta, que serà la que tancarà la competició ciclista l’últim dia de Jocs, estarà també acompanyat per noms amb experiència com Òscar Cabanas i Martí Riera, i amb joves talents com Adrià Regada, Gerard Mora i Enzo Fuentes. Tots ells menys Martí Riera disputaran també la prova contrarellotge, prevista pel primer dia de competició. Pel que fa a la BTT, els escollits per la federació juntament amb Jové seran Oriol Pi i Roger Turné, tots tres presents al Campionat del Món que va fer-se l’any passat a Pal Arinsal.
“Els més experimentats posaran el seny, i els altres potser més la il·lusió”
A la competició femenina, Raquel Balboa i Anna Albalat seran les úniques que disputin més d’una cursa i faran doblet a les curses de ciclisme en carretera. En el cas de la contrarellotge les acompanyarà Mariona Morral, mentre que en ruta l’altra seleccionada serà Laia Sebastià. Per últim, la tripleta de BTT estarà formada per Jessica Cruz, present al Mundial de l’any passat, Naima Perissé i Lorelei Torres.
“En BTT i contrarellotge hem de donar el màxim i la millor versió i en ruta importa també l’estratègia”
Sobre l’equip, el director general de la federació, Eduard Barceló, va explicar al Diari que “córrer a casa és un avantatge, portem gent experimentada i d’altres més joves amb poca experiència, però que mereixen ser-hi per resultats”, a més d’agregar que “els més experimentats posaran el seny, i els altres potser més la il·lusió”. Sobre els objectius, va destacar que “en els esports de rendiment [BTT i contrarellotge] hem de donar el màxim i donar la nostra millor versió, mentre que en ruta importa també l’estratègia i hem d’aprofitar el nostre bon cartell i fer també una bona feina”. Per últim, va admetre que encara no coneixen quins rivals trobaran.