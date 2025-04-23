BÀSQUET
Aixàs creu que els àrbitres no van estar a l’alçada
El president del club considera que no hi ha imatges concluents
La jugada polèmica final del partit entre el Madrid i el MoraBanc de diumenge passat segueix portant cua, i el president tricolor, Gorka Aixàs, va manifestar que “els àrbitres han d’estar a l’alçada i un error d’aquests no és estar a l’alçada”, a més d’agregar que “tu no pots tenir 11 càmeres, i encara inventar-te una imatge que ningú està veient”. En una entrevista a RNA, el màxim dirigent del club va afirmar que “els àrbitres es poden equivocar i fer-ho moltes vegades en la dinàmica d’un partit, però decidir canviar el signe del partit amb el partit acabat i 11 càmeres i tot el temps per revisar una jugada, no hi ha cap imatge concloent per dir que Kuric està trepitjant la línia”, i va afegir que “és el que hi hauria d’haver per prendre la decisió que van prendre, perquè ells havien donat el triple en primera instància, i per canviar-la has d’estar cent per cent segur i no hi ha cap imatge que ho demostri”.
D’altra banda, Aixàs va explicar que van sol·licitar a l’ACB una imatge concloent, però que encara no han rebut res de la lliga.