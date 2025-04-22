TENNIS
Vicky Jiménez debutarà al Mutua Madrid Open davant d’Alycia Parks
Vicky Jiménez Kasintseva debutarà contra la nord-americana Alycia Parks al Mutua Madrid Open, torneig WTA 1.000 que arrenca avui a la capital espanyola. El sorteig va deparar que l’actual número 53 del món sigui la primera rival de la jove tennista tricolor. Parks i Jiménez van veure’s les cares el desembre passat als quarts de final del torneig WTA 125 d’Angers, on el triomf va ser per a la nord-americana. La vencedora del duel que es disputarà demà, amb horari encara per determinar, s’enfrontarà a Daria Kasatkina, número 14 del món, a segona ronda.
La d’enguany serà la quarta participació de Vicky Jiménez al Mutua Madrid Open, en què va estrenar-se el 2021. Tant aquell any com el 2023 va caure en primera ronda, però l’any passat va accedir a segona després de derrotar la xinesa Lin Zhu, llavors 57a del rànquing de la WTA.