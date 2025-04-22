HOQUEI GEL
La selecció s’estrena davant de Puerto Rico a la Development Cup, a Canillo
La selecció absoluta masculina d’hoquei gel debutarà aquest vespre davant de Puerto Rico (20.00 hores) a la Development Cup, que se celebrarà fins diumenge al Palau de Gel, a Canillo. És un campionat impulsat en el seu moment per Andorra i la federació irlandesa per promocionar aquesta disciplina en països amb poca tradició i el Principat va acollir la primera edició d’aquest esdeveniment el 2017. La resta de participants enguany són Portugal, el Brasil, Grècia i Liechtenstein.
Segons el president de la Federació Andorrana d’Esports de Gel, Josep García, la Development Cup “no tan sols és un esdeveniment esportiu, també és una plataforma per donar visibilitat i impulsar l’esport apropant-lo a nous públics”, mentre que el cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, va afirmar que “el Palau de Gel esdevé un espai amb repercussió internacional i una oportunitat per enfortir llaços amb diversos països”.