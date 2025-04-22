REPORTATGE
Nous amb números d’ascens
Nieto i Lautaro han igualat ja els gols anotats per Marc Fernández i Carlos Martínez el primer cop que l’FC Andorra va pujar a Segona.
L’FC Andorra segueix immers de ple en la lluita pel play-off per poder pujar a Segona Divisió, com ja va fer la temporada 2021-2022. En aquell curs, l’equip ja era líder en aquests moments i ho tenia tot per acabar ascendint, com va acabar fent, al contrari que enguany, amb l’equip en cinquè lloc i a onze punts de l’ascens directe quan només en resten 15 per disputar-se.
Però tot i la complicada situació d’enguany en comparació amb la de llavors, alguns números conviden a l’optimisme, i és que el hat-trick de Manu Nieto i el doblet de Lautaro de León davant de la Gimnàstica Segoviana diumenge a l’Estadi Nacional van fer que els dos nous de l’equip hagin igualat ja els màxims golejadors de l’any de l’ascens, Marc Fernández i Carlos Martínez, a falta encara de cinc matxs per jugar-se, just en el moment en què més falta fan els gols per assolir els objectius.
L’any del primer i únic ascens a Segona Divisió el màxim golejador tricolor a la lliga va ser Marc Fernández, que va acabar amb onze, els mateixos que suma ja Manu Nieto. Llavors, però, l’atacant català va fer-los en onze partits diferents, quan l’andalús els ha repartit en vuit, amb el doblet contra el Zamora i el hat-trick de diumenge passat. El segon màxim golejador aquell curs va ser Carlos Martínez, autor, entre d’altres, del gol de l’ascens, que va fer-ne deu al llarg de la lliga, xifra igualada ara per Lautaro de León.
Sobre l’estat dels golejadors, Nieto va assenyalar que “és un punt d’inflexió important per als de dalt arribar així, en ratxa, a aquest punt, i esperem que segueixi”, mentre que el tècnic, Beto Company, va assegurar que “estem contents perquè marquen els que han de marcar, que són els de dalt, que són molt bons, i crec que de cara a la recta final és important”.