REPORTATGE
El nou ‘campo atrás’
Un cop acabat el duel de diumenge a Madrid, una frase gairebé vintage va tornar a ressonar: “¡Era campo atrás!” I és que més d’un va transportar-se vuit anys enrere a la Copa del Rei del febrer del 2017 a Vitòria, on, també en un final ajustat davant dels blancs i amb una línia pel mig, una decisió arbitral va acabar condemnant el MoraBanc Andorra davant del conjunt blanc. Per això, més d’un aficionat durant la jornada de diumenge va rescatar aquella imatge de Sergi Llull trepitjant la línia del mig del camp i cometent una infracció de camp enrere no vista pels àrbitres que va impedir que el MoraBanc eliminés tot un Reial Madrid i que accedís a les semifinals, en un càntic que s’ha convertit en habitual des de llavors a totes les edicions de la Copa del Rei. De fet, més d’un comentari a internet recomanava passar de “¡Era campo atrás!” a “¡Era de tres!”.
L’acció de Kuric va ‘ressuscitar’ el camp enrere de la copa
Les xarxes socials del MoraBanc també van omplir-se d’imatges relacionades amb la jugada polèmica, com la del capità, Nacho Llovet, que va penjar una fotografia de l’acció de Kuric; Sekou Doumbouya, que va fer una enquesta al seu compte d’Instagram preguntant als seguidors si la jugada era de dos o de tres punts, o també en l’àmbit directiu, amb el president, Gorka Aixàs, o el director general, Francesc Solana, penjant la imatge de la discòrdia. Per últim, també va apuntar-s’hi el compte oficial del club, primer amb una fotografia dels jugadors sobre el parquet mirant el videomarcador del Movistar Arena on es mostrava la jugada en qüestió amb un text humorístic que deia: “Penalti a favor del Real Madrid”, i tot seguit amb la imatge del camp enrere i la de l’acció de Kuric, on el club es preguntava: “Pisa o no pisa?” Perquè sí, vuit anys després, continua sent ¡campo atrás!