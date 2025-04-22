PIRAGÜISME
Laura Pellicer frega el podi a la Copa de França
Acaba quarta en canoa a menys d’un segon de la tercera posició
Laura Pellicer va fregar el podi a la cita de la Copa de França Nacional 1 de piragüsime en eslàlom celebrada al canal de Foix, després de finalitzar en quarta posició a la final A de canoa durant la jornada de diumenge.
La palista va arrencar la competició dissabte, en què no va poder accedir a la final A ni en la modalitat de canoa, ni en la de caiac. En el primer cas va ser 16a a la qualificació (passaven les 12 primeres), però va poder redimir-se amb un bon tercer lloc a la final B, mentre que en caiac va quedar-se sense opcions després de saltar-se una porta durant les sèries i va ser 24a a la final B.
Pellicer va fer un pas endavant diumenge, en què va aconseguir una bona sisena posició amb un temps de 129”79 després de completar una baixada sense penalitzacions. Ja a la gran final A, va fer una mànega seriosa, tot i que la sanció de quatre segons després de tocar dues portes no li va permetre pujar al podi. La palista va acabar amb un temps de 122”70 que va deixar-la a tot just 0”76 del podi, que a tancar Perrine Joubert. També diumenge, però en aquest cas en caiac, va ser 31a a la qualificació i va finalitzar l’11a a la final B.
Pel que fa a la base, Ona Perelegre i Nil Checa van disputar la Copa d’Espanya a Orthez, on la primera va ser la 13a classificada en caiac i novena en canoa, mentre que el jove palista va finalitzar la prova el 21è en caiac i va cloure el 14è en canoa.