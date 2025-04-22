BÀSQUET
Girar full de Madrid
El vestidor del MoraBanc vol oblidar el polèmic final del diumenge al Movistar Arena i centrar-se en el duel contra l’Hiopos Lleida
Tot i que l’acció determinant de Kuric al duel contra el Madrid amb el triple que hauria forçat la pròrroga anul·lat per l’Instant Replay encara cueja, el vestidor del MoraBanc vol passar pàgina d’aquesta situació i centrar-se en el duel directe de diumenge davant de l’Hiopos Lleida, que podria proporcionar la salvació al conjunt tricolor. Malgrat la indignació acumulada, el club va descartar impugnar el partit o prendre cap decisió similar, més enllà de demanar a l’ACB les imatges que evidenciïn que la cistella és de dos punts i no de tres (encara sense rebre resposta) i centrar-se en el duel de diumenge davant de l’Hiopos Lleida.
“Tothom ha de venir, la gent del rugbi, del futbol, els que esquien o els que busquen floretes a la muntanya”
Guanyar contra als lleidatans no proporcionaria la salvació matemàtica, perquè, com a molt, els homes de Joan Plaza tancarien el cap de setmana amb cinc victòries de marge respecte al descens a falta de cinc jornades, amb els averages contra Corunya i Granada encara per decidir, però sí la virtual, que faria que només una hecatombe en els últims partits condemnés els tricolors al descens. El duel de diumenge, a més, encetarà un tram final farcit d’enfrontaments directes, ja que dels sis que resten, quatre seran contra equips de la part baixa de la classificació (Lleida, Girona, Corunya i Granada), mentre que només dos, Unicaja i Manresa, són de la part alta.
“És un partit clau i buscarem la victòria per tancar ja gairebé la permanència”
“Ells vindran aquí a matar-nos i hem de guanyar aquest partidàs, i més amb la nostra afició”
L’equip és conscient de la importància del duel de diumenge i per això el tècnic, Joan Plaza, va afirmar que “tothom ha de venir, la gent del rugbi, del futbol, els que esquien o els que busquen floretes a la muntanya”, a més d’afegir que “necessitem que tota la societat civil d’Andorra s’apropi al pavelló per ajudar-nos i certificar gairebé la salvació”. Des del vestidor, Chumi Ortega va assenyalar que “és un partit clau, sobretot a casa amb la nostra afició, i buscarem la victòria per tancar ja gairebé la permanència”, mentre que en la mateixa línia, Felipe dos Anjos va cloure que “és un rival directe i és un partit importantíssim, ells vindran aquí a matar-nos i hem de guanyar aquest partidàs, i més amb la nostra afició”.