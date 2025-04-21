HANDBOL
Quarta posició del Handball School a la Calella Trophy
L’equip juvenil del Handball School va finalitzar en quarta posició al Calella Trophy, torneig internacional d’handbol de base. Els tricolors van quallar una excel·lent fase de grups i van finalitzar en primera posició després d’imposar-se a la UEH Calella per 13-18 i al BM Txantrea per 16-4.
A les eliminatòries, el Handball School va arrencar el seu camí positivament després de vèncer als quarts de final el Cardedeu per 19-17, tot i que a les semifinals va girar-se la truita i van perdre davant del Llevant B per un ajustat 16-17. En el duel pel tercer i quart lloc, els tricolors van perdre contra el Pulpo Eskubaloia 20-15.