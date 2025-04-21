FUTBOL
Pluja de gols al Nacional
L’FC Andorra supera la Gimnàstica Segoviana i es manté cinquè en llocs de play-off
L’FC Andorra va exhibir-se davant de la Gimnàstica Segoviana i segueix immers de ple a la lluita pels play-off d’ascens després del 5-1 d’ahir a l’Estadi Nacional que va donar aire als tricolors després de la derrota de la setmana passada davant de la Reial Societat B. En un partit d’aquells trampa contra un equip que ocupa plaça de descens, l’equip tricolor no es va deixar sorprendre, i tot i l’1-1 amb què va arribar-se al descans per culpa d’una errada dels de Beto Company a la sortida de pilota, els del Principat van resoldre per la via ràpida el duel a la represa amb dos gols en quatre minuts per sumar la 13a victòria del curs. L’equip seguirà una setmana més dintre dels cinc primers en posicions de play-off, i a poc a poc va acostant-se als rivals que té al davant, ja que tant la tercera com la quarta plaça que ocupen Nàstic de Tarragona i Reial Societat B queda a hores d’ara a un punt. Al darrere, els homes de Beto Company van poder també ampliar la diferència amb els perseguidors, encara que sigui de manera mínima, i tenen ja dos punts de marge respecte a la sisena plaça, quan la distància la setmana passada el marge amb el primer equip que quedaria fora de play-off era d’un únic punt.
Una parella letal
El duel va tenir dos clars protagonistes, Manu Nieto i Lautaro de León, que amb tres i dos gols, respectivament, van posar-se l’equip a l’esquena per segellar un triomf tant important com terapèutic. I també per carregar-se d’energia pel que ve ara, els cinc últims partits de la lliga (esperem que no de la temporada) que establiran quin és el futur de l’equip tricolor. Especialment perquè l’equip ha vingut patint molt al llarg de la temporada de cara a gol, i que els davanters arribin endollats al tram final, és esperançador.
A més a més, amb els dos nous anotant, i demostrant que poden jugar junts com han anat fent ja des de fa setmanes, i que són totalment compatibles com a referència en l’atac tricolor. Però més enllà d’això, el partit d’ahir va deixar també moltes més bones notícies, com un molt bon partit d’Álvaro Martín al mig del camp, la confirmació de la qualitat de Villahermosa, o que la parella de centrals que formen Bomba i Alende és inamobible.
Però com va dir el tècnic tricolor, de res serveix tot això si l’equip no guanya fora, i és el que haurà de fer dissabte en la visita a Tajonar per enfrontar-se al filial de l’Osasuna. I és que tres dels cinc equips que li resten a l’equip són lluny de l’Estadi Nacional (segueix sent el millor local de la categoria), on més estan patint els tricolors per poder treure els partits, i on hauran de millorar en aquest tram final de lliga per assegurar la presència al play-off i acabar el més amunt possible per assegurar-se el factor camp a les eliminatòries.
Reconeixements
El club va reconèixer abans del partit Martí Vilà després de complir 100 duels en lliga com a tricolor, i al descans va fer-ho amb Denís García, president del club als anys 90.
DESTACATS
LAUTARO. REGULAR. No va fallar a la cita amb el gol, i cada cop s’entén millor amb Nieto.
ÁLVARO MARTÍN. MILLORAT. Després d’uns duels grisos, va fer un pas endavant i va ser dels millors.