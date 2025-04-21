TENNIS
Cervós i Davasse seran els representants individuals als Jocs
Els dos formaran també l’equip de la Copa Davis a l’estiu juntament amb Pablo Carrascosa i Damià Gelabert
Èric Cervós i Guillem Davasse seran els representants de la Federació Andorrana de Tennis al quadre individual dels Jocs dels Petits Estats que es faran al país a final de maig, després que tots dos arribessin a la final al torneig organitzat per la Federació Andorrana de Tennis com a selectiu per escollir l’equip nacional que participarà tant en la cita multiesportiva com en la Copa Davis. A la final celebrada ahir al Princiesport, Cervós va imposar-se a la final a Davasse per 6-3, 4-6 i 6-1, i això li permetrà també disputar el torneig mixt d’Andorra 2025 si Vicky Jiménez finalment pot participar-hi. Els altres dos semifinalistes al torneig de la federació van ser Pablo Carrascosa, que es va haver de retirar a la seva semifinal davant de Davasse, i Damià Gelabert, que va perdre en dues mànegues davant de Cervós. En aquest cas, tots dos disputaran el torneig de Dobles d’Andorra 2025.
Pel que fa a la Copa Davis, l’equip nacional estarà format per Cervós, Davasse, Carrascosa i Gelabert, i la prioritat per disputar els partits individuals seran per a Cervós i Davasse, com a finalistes del torneig celebrat durant la Setmana Santa, tal com havia establert la federació en els seus criteris.
Precisament des de la Federació Andorrana de Tennis van fer un balanç positiu d’aquest torneig, i el capità de la Copa Davis, Jamba Poux, va fer una valoració “superpositiva” d’aquest torneig que li va permetre “veure com estan tots els jugadors”. Poux va destacar que “normalment cada un viu a un lloc, i amb un esdeveniment així els podem veure a tots a la vegada i veure com evolucionen”. Per últim, va voler destacar també el paper dels joves, i va destacar en aquest aspecte que “pugen molt fort, fa anys que apostem per la base i dona els seus fruits”.