CICLISME
Adrià Regada s’endú la victòria al Trofeu Eusebio Vélez a Durana
Adrià Regada va sumar la primera victòria de la seva carrera sub-23 a la seva segona temporada en aquesta categoria al Trofeu Eusebio Vélez celebrat a Durana, Àlaba, corresponent al circuit del Trofeu Euskaldun. El ciclista del Caja Rural-Alea, l’equip filial del Caja Rural Seguros RGA, va poder rematar l’excel·lent feina dels seus companys d’equip, i va acabar enduent-se la victòria a l’esprint.
Després de la cursa, Regada va afirmar que “faltaven deu quilòmetres per l’arribada i hem volgut jugar la meva carta” i va agregar que “l’equip ha confiat totalment en mi”. A més, va destacar que “la veritat és que els companys han estat de deu, s’han posat a llençar, han agafat a l’escapat i m’han col·locat perfecte per l’esprint”, a més de cloure que “l’únic que havia de fer era llançar-me i ho he aconseguit gràcies a elles, que han fet un gran treball”.