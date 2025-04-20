Bàsquet
El MoraBanc perd amb polèmica arbitral davant del Madrid (98-97)
Els àrbitres han donat de dos un triple de Kuric que forçava la pròrroga
Un final injust i una polèmica decisió arbitral ha evitat que el MoraBanc oposités a profanar, per tercer cop en els darrers anys, la pista del Reial Madrid. Un triple sobre la botzina de Kuric ha estat convertit en dos punts després de la revisió de la jugada i el que era un 98 a 98 i portar el partit a la pròrroga, ha acabat en una derrota per 98 a 97 que no resta ni un centímetre, mai millor dit, de l'orgull que ha mostrat l'equip de Joan Plaza al Movistar Arena. I és que, reglament en mà, sense una imatge clara de l'Instant Replay, la normativa diu que ha de prevaldre la decisió que els àrbitres prenen en directe, però tot i que cap de les múltiples imatges deixés clar si Kyle Kuric trepitjava o no la línia quan ha anotat de tres, la tripleta arbitral formada per Óscar Perea, Luís Miguel Castillo i l'andorrà Igor Esteve, ha tirat pel dret i ha acabat donant la cistella de dos punts, impedint així que el duel anés a la pròrroga. Aquesta jugada final ha provocat també la indignació a la directiva tricolor, com ha expressat el president Gorka Aixàs en una pilulada a les xarxes socials on ha assegurat que "Per canviar la decisió és obligat estar 100% segur… pues ale".
Shannon Evans, amb 31 punts, set triples, quatre assistències i 31 crèdits de valoració, ha estat el far d'un equip tricolor. El MoraBanc ha fet un dels millors partits de la temporada i la posada en escena ja ha estat excel·lent. Sense Harding, lesionat, ha recollit el testimoni un Evans inspirat -nou punts- i mostrant-se molt bé en el rebot, l'equip tricolor ha tancat el primer quart mirant als ulls al Madrid (29-29).
El bon to, la gran aportació anotadora de Kuric, tot i alguns moments de precipitació en el tir de l'equip, han permès el grup de Joan Plaza arribar a la treva amb totes les opcions de donar la sorpresa al recinte de Goya i controlant els arravataments de l'equip blanc (46-44). El pas per vestidors li ha provat al Madrid, que ha apujat el ritme i, tot i que el MoraBanc no s'ha encongit i ha trobat solucions en atac per no deixar escapar els blancs, el conjunt de Chus Mateo ha agafat la màxima diferència abans del parcial definitori (76-69). El darrer quart ha estat un deliciós intercanvi de cops, amb el MoraBanc opositant al triomf fins el darrer alé -Kuric ha posat un 96 a 95 a falta de cinc segons- i amb un Evans embogit amb 14 punts. Tot i morir a la riba, i la darrera acció del partit, l'equip tricolor ha sortit amb el cap ben alt del Movistar Arena. La propera jornada, el MoraBanc rep l'Hiopos Lleida al pavelló Toni Martí on, en cas de victòria, podria cordar de manera gairebé definitiva a la permanència.
FITXA TÈCNICA
REIAL MADRID, 98: Campazzo (12), Hugo González (6), Hezonja (12), Musa (21), Garuba (3) -cinc inicial-; Rathan-Mayes (5), Abalde (6), Llull (7), Feliz (5), Ndiaye (7), Ibaka (14)
MORABANC, 97: Goudou-Sinha (2), Rafa Luz (6), Okoye (7), Doumbouya (8), Dos Anjos (11) -cinc inicial-; Evans (31), Lammers (4), Ortega (3), Llovet (-), Chougkaz (2), Kuric (21), Bassas (3)
PARCIALS: 29-29 (10’); 46-44 (20’); 76-69 (30’), 98-97 (40’)
ÀRBITRES: Óscar Perea, Luis Miguel Castillo i Igor Esteve.
ELIMINATS: Doumbouya -MoraBanc Andorra-.
PISTA: Movistar Arena, amb 7.455 espectadors.