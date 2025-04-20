FUTBOL
Festival de l’FC Andorra per seguir en llocs de play-off (5-1)
Els tricolors han golejat a la Gimnástica Segoviana i es mantenen en cinquè lloc
L’FC Andorra s’ha imposat per 5-1 a la Gimnástica Segoviana i seguirà una setmana més en posicions de play-off, després d’una espectacular segona part. Els tricolors han marxat 1-1 al descans després de la diana de Lautaro, però els tres gols de Manu Nieto i una altra diana del davanter uruguaià a la represa han donat tres punts als de Beto Company per seguir amb la persecució cap als rivals de sobre (està a un punt del tercer lloc a l’espera del que faci el Nàstic aquesta tarda), i obrint forat respecte als perseguidors que venen per darrere.
Els tricolors han entrat bé dins del partit, dominant la pilota davant d’una segoviana tancada al darrere, i generant arribades tot i que sense acabar de concretar-les en ocasions clares de gol. De fet, no li ha fet falta fer gaire als homes de Beto Company per avançar-se just quan es complia el primer quart d’hora amb la diana de Lautaro de León. El davanter ha culminat una bona jugada col·lectiva de l’equip, i ha superat el porter amb un tir des de la frontal que ha anat ajustat al pal i que s’ha convertit en l’1-0. El gol ha semblat esperonar els visitants, que arribaven al país necessitats de punts, i que han tingut l’empat en una bona combinació que Llorente no ha pogut culminar, però els tricolors han provat de tallar la reacció amb un parell d’arribades de Nieto que el davanter andalús no ha pogut enviar a gol, i amb algunes jugades d’estratègia amb Álvaro Martín penjant-la al segon pal per Alende. Semblava que el marcador ja no es tornaria a moure, però l’FC Andorra ha comès una errada en la sortida de pilota i Tellechea li ha posat la pilota de primeres a Farrell per batre a Ratti igualar el duel just abans del descans.
Conscients que la victòria era obligada avui, els tricolors han sortit endollats d’inici a la represa, amb una arribada de Lauti que ha tingut el segon, però que no s’ha mostrat encertat amb la rematada final, amb els homes de Beto Company servint tres córners seguits i amb un tir potent de Molina que ha tret el porter. I precisament en la segona jugada després d’aquest xut ha acabat arribant el segon. L’àrbitre ha xiulat un penal sobre Almpanis, i Nieto no l’ha desaprofitat per fer el segon de l’FC Andorra. Aquest gol ha esperonat als tricolors, que han buscat una sentència que ha tingut Nieto en primera instància en una bona acció que ha tret Oliva, però que ha acabat arribant gairebé a la següent jugada quan el davanter no ha fallat per fer el 3-1 al minut 56 per encarrilar el triomf. Els dos gols gairebé seguits dels tricolors han estat una llosa massa gran pels visitants, que s’han desfet mentre l’FC Andorra s’anava divertint i ampliant la golejada, primer amb el segon gol de Lauti, i tres minuts després amb la tercera diana de Manu Nieto per deixar el marcador 5-1. Tot i això, els tricolors no en tenien prou i han continuat buscant ampliar la golejada aprofitant també els moviments a la banqueta de Beto Company, com en una contra que ha acabat amb un tir d’Álvaro Martín, un xut de Bilal, que ha debutat avui en lliga, o una acció d’Almpanis, però el marcador ja no s’ha tornat a moure, i els tricolors s’han acabat enduent tres punts d’or.
L’FC Andorra jugarà dissabte a domicili al camp del filial de l’Osasuna, que lluita per evitar el descens a Segona RFEF.
FITXA TÈCNICA:
FC ANDORRA 5: Ratti; Clemente, Alende, Bomba, Iván Rodríguez; Molina, Villahermosa, Álvaro Martín; Lauti, Nieto, Almànis.
GIMNÁSTICA SEGOVIANA 1: Oliva; Hugo Marcos, Molina, Pascual, Yubero; Llorente, Ferreiroa; Berlanga, Olmedilla, Tellechea; Farrell.
CANVIS: Álvaro Peña per Villahermosa (61’); Busquets per Molina (74’); Luismi per Lautaro (74’); Bilal per Manu Nieto (80’) i Morgado per Alende (80’) -FC Andorra-; Astray per Olmedilla (62’); Diego Gómez per Hugo Marcos (62’); Hugo Díaz per Tellechea (70’); Borrego per Ferreiroa (70’) i Maroto per Berlanga (74’) -Gimnástica Segoviana-.
GOLS: 1-0, Lauti (15’), 1-1, Farrell (42’); 2-1, Nieto de penal (52’); 3-1, Nieto (56’); 4-1, Lauti (67’); 5-1, Nieto (70’).
ÀRBITRE: Armando Ramo Andrés (Aragó).
TARGETES: Grogues a Tellechea, Molina i Hugo Marcos -Gimnástica Segoviana-.
ESTADI: Estadi Nacional, 1.121 espectadors.