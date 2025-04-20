FUTBOL
L’FC Andorra vol revenja i play-off
Els tricolors reben la Gimnàstica amb l’amarg record del partit de la primera volta a Segòvia
Després de la dura derrota a Zubieta davant la Reial Societat B, l’FC Andorra torna a afrontar un partit clau, contra la Gimnàstica Segoviana a l’Estadi Nacional, amb un únic objectiu: sumar els tres punts i mantenir-se en llocs de play-off. L’entrenador, Beto Company, ho va deixar ben clar: “La victòria és obligatòria. No hi ha més i no ens entra al cap un altre resultat.”
L’equip arriba ferit, però no enfonsat, i el tècnic tricolor va explicar que caure a San Sebastián “ha fet aflorar sentiments de pertinença, de ganes de rebel·lar-se. Ho tenim a tocar i ho volem gaudir. Queden sis partits i ho volem fer amb la nostra gent.” El rival, la Sego, també fa aflorar altres pensaments, els de la primera volta, perquè el futbol no perdona errades, però tampoc oblida ofenses. I l’FC Andorra té una espina clavada. A Segòvia quan guanyava 1 a 2 al 93 i al 95 va rebre una bufetada, una dura lliçó amb el 3 a 2. “Va ser una de les coses més salvatges que he viscut en 25 anys en un camp de futbol. Ens en recordem i tenim ganes de guanyar i de treure’ns espines”, va apuntar Company. A banda d’això, el tècnic de l’Andorra va comentar que “serà una batalla per superar la pressió inicial. La Segoviana no té complexos, pressiona molt a dalt i busca les segones jugades. Si som agressius amb pilota i trobem passades verticals, ens anirà bé. Si no, serà un altre d’aquests partits igualats i duríssims que es decideixen per detalls”. En aquest sentit, no es descarten canvis ni un dibuix més versàtil: “Jugar amb tres centrals ens dona flexibilitat, però el més important és que, sigui quin sigui el sistema, l’Andorra sigui reconeixible pel seu joc ofensiu, pel domini, per pressionar amunt”. A més, pel que fa als davanters, el tècnic va deixar la porta oberta a veure, novament, Lautaro i Nieto junts a l’onze inicial: “No descartem que juguin molts més minuts junts. Són dels millors davanters de la lliga. Porten vuit gols cadascun i diverses assistències. Ens fan millors”. El context crema, no hi ha pla B i només val a guanyar.