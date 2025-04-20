ESQUÍ ALPÍ
Íria Medina s’imposa a l’últim eslàlom FIS a l’Esparver
Íria Medina va tancar la temporada amb una gran victòria a l’últim eslàlom FIS disputat a la pista Esparver del Tarter de Grandvalira. L’andorrana es va imposar amb un temps d’1’58”00, al davant de les espanyoles Martina Terren, a 1”47 segons, i June Garitano, a 2”31. Ainhoa Piccino va acabar cinquena amb 2’04”03 i 71.59 punts FIS, molt a prop dels seus actuals 70.21. Isabella Pérez, que havia estat sisena en la primera mànega, no va poder completar la segona. Pel que fa a la cursa masculina, la victòria va ser per al francès Flavio Vitale amb un crono d’1’48”25. El segon lloc va ser per a l’italià Francesco Riccardo Zucchini a només 0”03, i el tercer per a l’espanyol Aingeru Garay a 0”40. Xavier Cornella va acabar sisè amb 1’49”26, a 1”01 del primer, amb 29.81 punts FIS, sense superar els seus 24.15 actuals. Pere Cornella va signar la millor marca de la temporada amb 53.14 punts FIS, acabant en 13a posició.