BÀSQUET
Difícil, no pas impossible
El MoraBanc visita el Movistar Arena per reptar el Reial Madrid, líder indiscutible i amb ressaca europea
Amb la dolça reminiscència de les victòries del 2018 i el 2022 i amb la il·lusió de certificar de manera definitiva la permanència a la Lliga ACB en el millor aparador, el MoraBanc Andorra adopta el record com a combustible davant el que pot semblar impossible: profanar la pista del Reial Madrid.
“Hem d’anar amb el cul ‘apretat’ i amb el desig de fer-ho bé, sabent que encara no està tot fet”
En un context que assenyala que l’equip blanc no perd a casa al campionat domèstic des de fa més d’un any, els tricolors visiten el Movistar Arena (12.30 h) conscients que tot i que signar dues gestes que no omplen el sac de punts, sí que serveixen per alimentar la il·lusió. I així arriba el MoraBanc, després d’una victòria vital davant Bilbao Basket que ha deixat la permanència molt encarrilada. El somni de continuar un any més entre els grans ja no és fum, i això dona ales. El problema? Que davant hi ha un Madrid que ve de tancar el bitllet per als quarts de final de l’Eurolliga, amb plantilla de luxe i rotació infinita. Ressaca europea sí, però amb fons d’armari per competir a qualsevol velocitat. Amb la permanència encara en joc, tot i les quatre victòries de coixí, el tècnic tricolor, Joan Plaza, va ser contundent: “Hem d’anar amb el cul apretat, amb el desig de fer-ho bé i sabent que encara no depenem al 100% de nosaltres”. La carregada setmana del Reial Madrid, amb dos partits consecutius a casa a l’Eurolliga, podria implicar rotacions, però Plaza no es feia il·lusions: “Aquests equips estan muntats per jugar tres i fins i tot quatre partits per setmana. Tenen jugadors de sobres i si poden escombrar-nos al primer quart, ho faran”. L’entrenador tricolor va destacar també la gran diferència de potencial entre uns i altres: “Algun dels jugadors que no tenen minuts al Reial Madrid costen el mateix que tota la nostra plantilla junta”. Però alhora va remarcar que la necessitat del MoraBanc és molt més gran: “Nosaltres sí que ens hi estem jugant la vida, ells poden perdre i seguiran líders”. Tot i la magnitud del rival, Plaza no creu que la motivació vingui pel seu nom o el seu escut: “No veig els jugadors especialment motivats per jugar contra el Madrid, sinó pel desig de segellar d’una punyetera vegada la nostra salvació. El que importa és el nom que portem al davant, no el que portem al darrere”. Després de la victòria davant el Bilbao, Plaza espera veure una continuïtat en el nivell competitiu. “Vam competir molt bé en defensa, sobretot als dos últims quarts. Això és el que volem fixar a l’ADN del grup”. El tècnic va insistir a fugir de la dependència de noms propis: “No podem dependre d’un o dos jugadors. El que ens ha de salvar és el col·lectiu”.
“Ens estem jugant la vida i no anirem a passejar-nos per la Castellana. Anem a competir i a guanyar”
Els antecedents no acompanyen però es recorden els triomfs del 2018 i el 2022
Harding i Chougkaz
L’equip arriba amb alguns dubtes físics, con el de Jerrick Harding, que no ha entrenat durant gairebé tota la setmana i, en canvi, Nikos Chougkaz ja ha pogut reincorporar-se. “No ens queixarem dels que no hi són. Amb els que hi siguin, anirem a trencar-nos la cara”, va explicar Plaza, que tindrà un component sentimental pel seu passat a la banqueta del recinte de Goya: “Sempre tindré un bon record del Madrid, però no anem a passejar-nos per la Castellana. Anem a competir, i si podem, a guanyar”.