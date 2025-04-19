Esquí alpí
Íria Medina guanya l'últim eslàlom FIS de la temporada a l'Esparver
Xavier Cornella ha estat sisè
Íria Medina ha estat la guanyadora de l'últim eslàlom FIS de la temporada disputat avui a la pista Esparver del Tarter de Grandvalira. L'andorrana ha marcat un crono d'1.58.00, a 1.47 de la segona, l'espanyola Martina Terren, i a 2.31 de la tercera, la també espanyola June Garitano. Així mateix, la jove Ainhoa Piccino ha finalitzat 5ª amb 2.04.03, amb 71.59 punts FIS, a prop dels seus actuals 70.21, mentre que Isabella Pérez, que a la primera mànega ha acabat 6ª, no ha completat la segona.
Xavier Cornella finalitza sisè
Xavier Cornella ha finalitzat sisè a l'eslàlom masculí, a 1.01 segons del guanyador, el francès Flavio Vitale. Pere Cornella ha acabat 13è amb 53.14, la seva millor marca de la temporada. Així mateix, Pirmin Estruga ha sigut 15è i Marc Fernández 17è, mentre que dels joves de l’EEBE U19, Jan Visa ha estat 19è, Maià Font 20è, Carlos Salinas 22è i Èric Mitjana 25è. No han pogut acabar la segona mànega Èric Ebri (18è a la primera), Martí Llort (33è a la primera), Marcel Pérez (35è a la primera).