Amb una trajectòria lligada des de fa anys al rugbi andorrà, Felip Gallardo assumeix la presidència del VPC amb un projecte ambiciós basat en tres pilars: esport, estructura social i estabilitat econòmica. La tornada a l’Estadi Nacional marca l’inici d’una nova etapa en què vol fer créixer el sentiment de pertinença.

Per a Felip Gallardo, el camí fins a arribar a la presidència del VPC no era cap pla preestablert, però tampoc una sorpresa. “És com el rugbi”, diu amb naturalitat, “no saps quin és el moment exacte, però vas avançant”. Amb el relleu confirmat de Gerard Giménez al capdavant del club, Gallardo, amb el suport del seu entorn, va decidir fer el pas i va entendre que era el moment d’assumir el lideratge i aportar la seva visió. La seva proposta es basa en tres pilars fonamentals: l’àmbit esportiu, amb la continuïtat per a figures com la de Dani Raya; la part social, centrada a reconnectar amb l’afició, socis i antics jugadors, i el vessant financer, buscant estabilitat i retorn per als patrocinadors. “Som un club de rugbi, no una empresa privada. I tampoc un club qualsevol. I ara que tornem a casa, hem de fer del club una gran família”, afirma. Pel que fa a la competició, Gallardo confirma la línia actual amb la participació en les lligues espanyoles i destaca l’excel·lent relació amb les federacions espanyola i catalana. “Ens han rebut molt bé i el camí és aquest”, assegura.

Aterra després del darrer mandat de quatre anys de Gerard Giménez





Retorn al Nacional

Un dels grans primers passos serà la tornada a l’Estadi Nacional, prevista per al mes de juliol. “Totes les converses amb el Govern apunten en aquesta direcció. No és només pel VPC, és per tot el rugbi andorrà”, defensa. A més, comenta que el retorn “a casa nostra” reforçarà els vincles amb el Lycée, peça clau en la base formativa. Gallardo serà certament continuista en l’essència, però amb ànim de renovació: “S’han fet moltes coses bones i les conservarem, però hi ha àrees en què cal incidir, com ara la vinculació amb els socis i el retorn que oferim als patrocinadors.” A més, preveu, en principi, un mandat de quatre anys. “Després, ja ho dirà el soci. Però si faig bé la feina, ja ho veurem.”