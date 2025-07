Martí Vilà, autocrític pels mals inicis a fora de l’Andorra

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

A les portes d’un tram decisiu de la temporada, Martí Vilà, lateral de l’FC Andorra, va valorar la situació actual de l’equip, marcada per la irregularitat, sobretot a fora de casa, i que contrasta amb les aspiracions del vestidor: “La veritat és que era una gran oportunitat [aguantar a Zubieta contra la Reial Societat B] i va ser un cop dur per a la plantilla”, va afirmar el jugador, tot reconeixent que malgrat tot “seguim estant allà, en llocs de play-off”. Amb una temporada marcada per alts i baixos, Vilà va fer una crida a l’autocrítica i a l’exigència col·lectiva. “Sabem que el camí és complicat, ja que portem tot l’any amb pujades i baixades. Fem autocrítica i sabem que hem de fer un pas endavant.”

“És una situació que es repeteix i som conscients que cal corregir-ho”

Martí Vila, Lateral de l’FC Andorra



Un dels aspectes més preocupants per a l’equip tricolor és la manca de concentració en els primers minuts, un fet que ha penalitzat l’FC Andorra en moltes ocasions. Tal com va apuntar Vilà, “és una situació que es repeteix i en som conscients. El grup és molt autocrític, mirem vídeos i analitzem com solucionar-ho”. El defensa va reconèixer que es tracta d’una qüestió de mentalitat des de l’inici: “Crec que ens vam veure superats els primers 15 minuts i això ens ha passat més d’una vegada, sobretot fora de casa. Estem treballant per corregir-ho.” Diumenge, l’FC Andorra rep la visita de la Gimnàstica Segoviana al Nacional, un nou partit en què els de Beto Company no poden fallar. “Si no marquem d’hora la situació es pot complicar. Ens toca mostrar la millor versió”, va advertir Vilà.