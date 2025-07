Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La Federació Andorrana d’Esquí (FAE) va dur a terme el test Ironman per als joves esquiadors i esquiadores sub 14 i sub 16, tant del grup EEBE com el de tecnificats. Les proves estan supervisades pels preparadors físics de la FAE, Damià Costa, i de l’EEBE, Àxel Esteve i Ignasi Martorell, així com per tots els tècnics que vetllen pel bon funcionament de cada exercici. L’Ironman és una avaluació formada per diversos resultats de diferents proves físiques que estableixen uns valors de rendiment per part de cada esportista. Així, la jornada va començar a la pista d’atletisme de l’Estadi Comunal amb una prova de 3.000 metres llisos, per continuar més tard al Centre de Tecnificació d’Ordino amb diverses proves que determinen l’estat físic de cadascun dels joves participants. Els valors que s’extreuen tindran com a objectiu establir la selecció dels esquiadors i esquiadores que entraran al programa Esquí Estudi Batxillerat Esportiu.

Damià Costa, preparador físic de la FAE, va explicar que “fem una prova de 3.000 metres per avaluar la capacitat aeròbica i també la capacitat de sofriment dels esportistes. Després, al CTO fem l’hexàgon, una prova d’agilitat en què es fa un salt de llargada per saber la potència de les cames; després la tècnica de squad sota uns paràmetres, es fan flexions i traccions, el test de core i, finalment, els salts del calaix durant 90 segons per avaluar la resistència anaeròbica làctica, que és la pròpia de l’esquí”.