El Campionat d’Andorra es reprèn amb els dos eslàloms

Disputats els dos gegants FIS, tant en homes com en dones, la previsió de neu va aturar l’activitat i no serà fins aquest dijous que reprendrà la competició amb l’eslàlom del Campionat d’Andorra. A més, divendres hi haurà un primer eslàlom FIS, i dissabte el segon. El campionat nacional va començar dilluns amb el gegant, on Íria Medina i Àlex Rius es van proclamar campions. Medina va guanyar la cursa femenina per davant de la italiana Maria Sole Antonini, mentre que Cande Moreno va ser tercera a la general i segona entre les andorranes. En categoria masculina, Rius va ser campió nacional, tot i que la victòria en la cursa va ser per a l’italià Francesco Zucchini. Xavier Cornella i Bartumeu Gabriel van completar una bona actuació amb la 14a i 17a posició general, respectivament, però acabant com a segon i tercer en el campionat andorrà.