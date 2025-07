Naiara Liñán es penja la medalla de bronze a l’Europeu de clubs de Tallinn

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Naiara Liñán va aconseguir la medalla de bronze al Campionat d’Europa de clubs disputat a Tallinn, Estònia. La competidora andorrana va tornar a demostrar el seu gran estat de forma, consolidant-se com una de les figures destacades en la categoria de menys de 49 quilos. En les primeres rondes del torneig, l’andorrana va exhibir un gran nivell i es va imposar amb autoritat a les seves rivals d’Espanya i França, amb un estil sòlid i decidit, que li va servir per accedir a les semifinals. Va ser en aquesta ronda, el pas previ a la final, en què Liñán va acabar cedint amb la búlgara Aleksandra Georgieva, una de les favorites a priori del torneig i qui finalment va aconseguir el títol superant la sèrbia Andrea Bokan. La polonesa Alicja Krajewska també es va penjar el bronze en perdre davant Bokan a l’altra semifinal. Malgrat la derrota, el recorregut per a Liñán fins al bronze és una mostra del seu alt rendiment en competicions internacionals.