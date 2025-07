L’equip femení de la FAE suma tres podis a l’Esparver

Publicat per Redacció Soldeu Creat: Actualitzat:

La pista Esparver de Grandvalira va acollir dues curses FIS de gegant, amb tres podis per a l’equip femení de la FAE. Íria Medina va aconseguir la victòria en una de les proves, mentre que Clàudia Garcia i Carla Mijares van completar els altres dos podis, amb sengles tercers llocs. Medina es va imposar amb un crono de 2’14”92, marcant 32,34 punts FIS, que, això sí, no milloren els seus actuals 31,29, i Mijares va ser tercera amb +0”81 –guanyava la segona mànega– i amb 38,40 punts FIS, que tampoc milloren els actuals 37,84. A l’altra prova, Clàudia García també va ser tercera amb 2’16”69, a 0”45 de la victòria, que va ser per a l’espanyola Lisa Vallcorba, amb 2’16”24. A més, l’andorrana ha tancat la temporada amb aquestes curses i ha decidit passar pel quiròfan pels problemes al menisc del genoll esquerre que ha arrossegat durant tot l’any.

En homes, Àlex Rius va ser el millor andorrà amb dues setenes posicions, i Pirmin Estruga, que va ser 13è, va marcat 58,32 punts FIS, quan en té actualment 63,53. Així mateix, va entrar també al Top 10 Èric Ebri, que va ser 9è a les dues curses.