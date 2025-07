Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La nova edició de la Cursa popular Illa Carlemany, la 14a, serà ben especial i amb connotacions olímpiques. La tradicional cita se celebrarà l’1 de juny vinent, l’endemà de la cloenda dels Jocs dels Petits Estats, i escenificarà el final de la que serà la setmana olímpica a Andorra.

El gran repte de l’organització serà superar els 3.300 inscrits de l’any passat i arribar a la xifra de 4.000, tot aprofitant la tirada dels Jocs, en una cursa que mantindrà els mateixos traçats de les darreres edicions –amb dues distàncies, de dos i cinc quilòmetres–, amb sortida des d’Illa Carlemany, pel carrer Consell de la Terra, i arribada al Parc Central. Com a novetat, enguany es donaran premis als millors corredors adults no federats de la cursa de dos quilòmetres, els quals s’afegeixen als guardons per als millors infants. En el cas de la de cinc quilòmetres, es premien els millors federats de la categoria masculina (corresponen al Campionat d’Andorra) i de la femenina, així com els corredors no federats que facin els tres millors temps (masculí i femení). Les inscripcions ja es poden fer en línia i fins al 18 de maig a www.esportperatothom.ad i del 26 al 31 de maig, presencialment, a Illa Carlemany. El preu de la inscripció és cinc euros per a adult –inclou dorsal amb xip i samarreta– o de dos euros –només amb el dorsal. Amb la venda de cada samarreta es destinaran dos euros en benefici d’Unicef.