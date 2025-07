Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La Federació Andorrana de Futbol (FAF) ha rebut gairebé 12 milions d’euros procedents dels programes de solidaritat i suport a les infraestructures esportives de la UEFA i la FIFA per finançar la construcció del nou estadi nacional de futbol, a Encamp, que es troba ja a la recta final. La quantitat surt de les injeccions econòmiques dels esmentats organismes internacionals, majoritàriament de la UEFA, des de l’inici dels treballs –destinats a la nova infraestructura de la FAF–, el desembre del 2022.

Tal com queda reflectit a la comptabilitat anual i aprovada al congrés de l’òrgan europeu, l’exercici 2023-2024, la FAF va rebre 3,2 milions d’euros en concepte de pagaments del programa HatTrick V de la UEFA destinats específicament a infraestructures. Aquesta xifra és inferior als 4,5 milions d’euros que habitualment s’assignen com a pagament únic a cada associació membre per a projectes d’inversió, ja que anteriorment l’ens andorrà ja havia percebut 1,3 milions d’euros el desembre del 2022, coincidint amb l’inici de les obres del nou estadi. Aquesta primera partida anticipada es va incloure dins del mateix cicle HatTrick V (de la 2020-21 a la 2023-24), per tal de permetre l’arrencada del projecte i, en principi, amb l’inici del nou cicle HatTrick, el sisè, que finalitzaria el 30 de juny del 2027, la FAF ha de rebre cinc milions més que completarien l’aportació destinada a la infraestructura. Més enllà de l’estadi, i a més dels fons destinats a infraestructures, la FAF ha rebut per part de UEFA altres línies d’ajut, com ara els pagaments anuals de solidaritat per valor d’1,7 milions d’euros, destinats a despeses de funcionament, bones pràctiques de governança (800.000 euros) i la implementació de programes específics, com ara el desenvolupament del futbol femení, el futbol base o la formació d’àrbitres, fins a completar l’import màxim anual d’1,7 milions d’incentius per a cada federació.

Gairebé nou milions

Així, i comptabilitzant tots els conceptes, la UEFA ha aportat 8,97 milions d’euros a la FAF la temporada passada, la 2023-24, a través del programa HatTrick V i altres aportacions solidàries destinades als clubs que juguen competicions europees. Aquestes aportacions, les destinades a infraestructures, han estat fonamentals per iniciar i sostenir el ritme de les obres del nou estadi d’Encamp, que es preveu que sigui estrenat en el pròxim partit de la selecció femenina absoluta a la Nations League, el 30 de maig contra Geòrgia. Les altres aportacions, les destinades als equips de la Lliga Multisegur que van jugar a Europa l’estiu del 2023, completen els gairebé nou milions d’injecció de la UEFA. I és que entre tots els que van competir –UE Santa Coloma, Inter i Atlètic Escaldes– van ingressar 2.475.000 euros provinents de la UEFA per les seves actuacions. Especialment abundant és la xifra que va rebre l’entitat colomenca, a la Champions League, prop d’un milió i mig (1.450.000 euros), tot i que només va guanyar un partit dels vuit que va disputar –en va perdre sis i va empatar-ne un–, mentre que l’Inter va rebre 700.000 euros i l’Atlètic Escaldes en va obtenir 325.000. A la xifra total de 2.475.000 euros es van sumar els 260.000 que la UEFA dona als campions que no accedeixen a les fases de grups, tot i que des de fa anys, a Andorra aquesta quantitat es reparteix entre tots els equips de la Lliga Multisegur. Aquestes xifres van directament als clubs en qüestió i ajuden a arreglar bona part de les temporades, però no són ingressos nets, ja que d’aquí, per exemple, es paguen viatges i sous a jugadors.