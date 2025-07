Verdú, content i autocrític

Publicat per Ivan Álvarez Creat: Actualitzat:

Joan Verdú va fer servir un to molt positiu en el balanç de la temporada recentment conclosa que va escenificar la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) a la seu del patrocinador principal de l’ens, Creand. El representant més destacat de l’esquí andorrà es va mostrar content tant pels resultats com, sobretot, pel seu “rendiment i estat de forma” al llarg de la temporada, tot i reconèixer que “per fer el pas que volem hem de ser més regulars i consistents”.

Verdú va reconèixer començar el curs a remolc, condicionat pels problemes al genoll, i va explicar que “totes les curses que vaig poder acabar ho vaig fer en el Top 10, vaig guanyar algunes mànegues, vaig demostrar poder estar amb els millors”, i que “tot i ser jo el primer a dir que volia més podis i menjar-me’ls a tots, ho assumeixo, i si ho vaig dir era perquè som capaços de fer-ho”. En aquest sentit, va subratllar que “s’han fet errades per buscar sempre la glòria, però hi ha factors que, de vegades, no depenen tant de tu i sempre he anat a forçar una mica més del que calia”. L’esquiador no va defugir aquesta naturalesa: “És una mica el meu estil de competir. Intentem aprendre dels errors, sumar experiències.” Content de com s’ha gestionat la temporada, Verdú i el seu equip ja tenen la mirada fixa en el curs vinent, amb els Jocs Olímpics de Milà-Cortina a l’horitzó, i han introduït una novetat rellevant en la preparació de l’any, amb un canvi d’emplaçament per treballar el gros de la pretemporada. Enguany no es desplaçarà a Nova Zelanda i tota l’estructura viatjarà a Ushuaia (Argentina).

Bon balanç general



Pel que fa a les altres disciplines de la FAE, el director tècnic, Roger Vidosa, va fer un balanç general positiu, tot i que “sempre som molt exigents, en volem més i creiem que es pot fer millor”. En el grup de Copa d’Europa, va comentar Vidosa, “teníem ambició amb els nois d’estar més cops al Top 30, però han fet una notable millora de punts FIS, i en noies, molt contents amb la temporada de Cande Moreno després de tornar de la lesió i amb els punts que ha fet, i també amb Jordina Caminal”. En esquí de fons, Irineu Esteve ha precintat una temporada difícil amb els problemes d’esquena i el canvi d’entrenador i, malgrat el cinquè lloc a la Pujada a Alpe Cermis al Tour de Ski i el Top 10 a Les Rouses, ambdues al gener, no ha pogut donar continuïtat a les bones sensacions del primer mes. “Esperàvem estar més a davant, sobretot perquè la pretemporada havia estat molt bona i, a més, al Mundial els resultats també van ser decebedors”, va reconèixer Esteve. Per part seva, Gina del Rio ha estat una de les notícies més agradables de la temporada. En el seu primer any com a sènior ha demostrat una molt bona adaptació a la categoria i, tot i que l’objectiu principal era recollir experiència, va signar una medalla de plata al Mundial sub 23 d’Schilpario, un Top 10 al Mundial absolut de Trondheim, i com a cirereta, un quart lloc a la Copa del Món de Tallinn. “Estic molt contenta amb els resultats, alguns dels quals inesperats, i acabar la temporada fent curses de Copa del Món ja era un èxit per a mi”, va explicar la fondista.

Finalment, en esquí paralpí, Roger Puig també va acabar la temporada amb un sabor agredolç i va explicar que “esperàvem algun podi en Copa del Món perquè tenim el nivell, però al final depèn de molts factors”.

