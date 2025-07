Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Felip Gallardo serà el pròxim president del VPC Andorra, un cop sigui validada la seva candidatura a l’assemblea general del 24 d’abril vinent. L’actual secretari general de la junta directiva de la FAR (Federació Andorrana de Rugbi), i membre també de la junta sortint del club, va presentar l’única candidatura per als comicis de la setmana vinent. Les últimes setmanes s’havia especulat amb la possibilitat que hi hagués algun candidat més, al tancament d’aquesta edició (el límit acabava a les 23.59 hores d’ahir) només s’havia presentat aquesta, i no se n’esperava cap d’altra. A més de Gallardo, la llista la completen Albert Granyena, Gemma Pujal, Bea Morales, Ernesto Pérez, Schalk Cronjè i Carles Acosta.

Tot i que s’havia especulat, finalment no es van presentar més candidatures

Des de la directiva sortint es va agrair la candidatura, i van valorar “molt positivament” l’aposta ferma per “continuar sobre tot allò que s’ha fet bé al club”, a més de destacar-ne la “mirada pròpia i renovadora”, i destacar que aquesta llista posa en relleu valors fonamentals del rugbi, com ara el “respecte, el treball en equip i la voluntat de fer del VPC un referent esportiu i social”.