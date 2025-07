Verdú està satisfet amb la temporada però conscient que "he de ser més regular i consistent"

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Joan Verdú s'ha mostrat visiblement content per la recent acabada temporada, sobretot per "resultats i estat de forma" en les Copes del Món on ha competit. L'esquiador, però, ha reconegut que "he estat el primer sempre en dir que volia més podis però si ho deia i ho dic és perquè sé que som capaços de fer-ho". De cara al proper curs, que serà any de Jocs Olímpics -Mila-Cortina 2026-, Verdú exposa que "sé que he de ser més regular i consistent si vull donar el pas endavant" i assegura que "la millor preparació serà fer una bona temporada a la Copa del Món, cursa a cursa, on "tornaré a anar a treure'ls el cap a tots". Pel que fa a la pretemporada, l'esquiador i el seu equip introduiran un canvi rellevant ja que, després d'uns anys treballant a Nova Zelanda, ho faran aquest estiu a Ushuaia (Argentina). A banda de Verdú, les principals disciplines de la Federació Andorrana d'Esquí (FAE), esquí alpí, fons i paralpí, han fet el balanç habitual de final de temporada a la seu central de Creand, el principal patrocinador.