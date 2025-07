Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El MoraBanc Andorra va fer un pas de gegant per seguir una temporada més a la Lliga ACB després d’imposar-se dissabte al Bilbao Basket per 84-81, i aprofitar la derrota d’ahir del Coviran Granada davant de l’FC Barcelona per obrir més forat encara respecte a la zona de perill. I és que amb els resultats del cap de setmana, els homes de Joan Plaza tenen quatre victòries de marge sobre l’equip andalús, el primer que baixaria, a falta de set jornades per acabar la lliga.

Però tot i aquesta excel·lent situació, el tècnic del MoraBanc no se’n refia ni un pèl i després de derrotar al Bilbao va assenyalar que “pensem que encara ens falten dues victòries per tenir-ho matemàticament” i va agregar que “hem de tenir un perfil de gent humil i que sàpiga on ve i a què ve. Ens paguen per anar a tope cada puto dia, jo ja entenc que soc un psicòpata de tot això, però hem de fer entendre als jugadors que no poden administrar-se i han d’anar sempre a tope”, a més de cloure que “content sí, però fer festes no, perquè volem anar a Madrid a guanyar, no a passejar el gosset”.