L’Inter Escaldes va fer un pas de gegant per recuperar el títol de la Lliga Multisegur Assegurances després de golejar l’Esperança i aprofitar l’empat del seu màxim perseguidor, l’Atlètic Escaldes, per obrir forat i situar la diferència entre primer i segon en quatre punts, a falta de només quatre jornades perquè finalitzi el campionat. L’Inter va tornar al seu rival la moneda de fa dues jornades, quan se li va acostar a només dos punts, per tornar a agafar aire i assestar un cop a la competició que podria ser definitiu. Els escaldencs no van tenir pietat del cuer, i van superar-lo amb un hat-trick de Guillaume López, i els gols de De la Torre, Viti, Rafinha i Benet en pròpia porteria. En el partit que obria la jornada dissabte, l’Atlètic va empatar 1-1 davant del Ranger’s, en un duel en què els lauredians van avançar-se amb la diana de Francesco Margiotta, però en què Jure Marinovich va poder empatar des del punt de penal.

L’empat entre Ranger’s i Atlètic també va ser positiu per a l’FC Santa Coloma, que va imposar-se al Penya Encarnada per 1-0 i va pujar fins al tercer lloc gràcies a un solitari gol de David Virgili a la segona meitat. Els dos equips colomencs estan empatats a punts amb 43, però l’UE Santa Coloma ocupa el quart lloc després de golejar 0-6 a La Massana. David Martín va avançar als grocs i negres al primer minut, Jaime Siaj va marcar un hat-trick, i també van anotar Cucu i Àlex Martínez.

Per últim, l’FC Ordino va remuntar el Pas de la Casa i es va acabar imposant 1-2. Bauti va avançar al conjunt fronterer, i El Kabbou i Betriu van poder capgirar el marcador a la represa.

La Lliga Multisegur queda ara aparcada fins al 27 d’abril (és l’última aturada de la temporada), però el futbol nacional no s’atura perquè dimecres i dijous es disputaran les semifinals de la Copa Constitució. UE Santa Coloma i Inter s’enfrontaran dimecres, i Ranger’s i Atlètic Escaldes es veuran les cares dijous.