L’FC Andorra va perdre una oportunitat d’or per posar-se de ple a les posicions altes del play-off després de perdre 2-1 davant del filial de la Reial Societat en un duel que va estar marcat per l’inici ridícul de l’equip. Perquè a salvar un gol als 18 segons, encaixar l’1-0 als 44 segons i que encara te’n facin un altre abans d’arribar als 20 minuts de partit no té un altre nom. Ben cert és que a partir de la mitja hora el conjunt tricolor va ser totalment superior als bascos, i que amb un pelet de punteria haurien capgirat el partit i ara estaríem parlant d’una altra cosa. Però la realitat és tossuda, i encara que això no sigui Primera Divisió ni la Lliga de Campions, si no surts endollat des del túnel de vestidors, et poden pintar la cara, que és el que els va passar als homes de Beto Company durant els primers minuts.

Els tricolors segueixen cinquens i tenen l’ourense a un punt



I no va ser perquè el tècnic no avisés durant la prèvia ni els futbolistes durant tota la setmana que era una final, perquè haver guanyat ahir podia suposar un cop de puny sobre la taula amb l’equip situant-se quart a tres punts del segon, i per als més optimistes fins i tot a vuit punts de l’ascens directe (els tricolors s’enfronten a la Cultu, que arrossega una molt mala dinàmica a l’última jornada). Però, o l’entrenador no ho va saber explicar bé al vestidor, o els futbolistes van fer com si sentissin ploure, i van entrar al partit de manera lamentable, primer deixant a Mariezkurrena obrir el marcador als 44 segons, i després fent el mateix amb Mikel Rodríguez als 20 minuts en una acció lamentable de la defensa deixant que l’atacant txuri-urdin rematés totalment sol. Cert és que a partir de la mitja hora de joc, el partit va bolcar-se completament a la porteria local, i el 2-1 d’Alende després d’una bona jugada individual en atac feia pensar que l’equip podria, almenys, rescatar un puntet de Zubieta. I no va ser per falta d’opcions, perquè ja abans del descans l’equip hauria pogut empatar, i a la represa també va tenir reiterades ocasions per fer-ho, com en un tir al pal d’Álvaro Martín, o les múltiples del tram final quan l’equip estava amb un més per l’expulsió de Goti.

Però la realitat és que la pilota no va entrar, i de poder fins i tot a arribar a somiar amb tot, l’equip sembla acomiadar-se ja de res que no sigui defensar la cinquena plaça que ara ocupa just per davant de l’Ourense, que es troba a un punt.

"SOM ANTICOMPETITIUS EN AQUESTS INICIS" Beto Company. L'entrenador de l'FC Andorra va assenyalar que “som anticompetitius en aquests inicis de partit i això és contraproduent pel resultat, i és impossible”, i va agregar que “hem fet 25 minuts que no són de la categoria, i no és una crítica als jugadors directament, és una crítica general, i no és la primera vegada que ens passa”. A més, va cloure que “em sembla increïble que regalem aquests primers 25 minuts”.

Lauti, després del partit.