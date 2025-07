El VPC tanca el curs amb triomf contra el Poble Nou (38-24)

Publicat per Redacció Encamp Creat: Actualitzat:

El VPC Andorra va tancar la seva primera temporada a la Divisió d’Honor B espanyola amb una victòria per 38-24 davant del CN Poble Nou. Amb el triomf, els de Dani Raya van cloure en primera posició a la segona fase a l’estrena a la segona categoria del rugbi espanyol. Més enllà del 0-3 inicial amb un cop de càstig del conjunt català, els tricolors van dominar el partit des de l’inici, i van arribar al descans manant al marcador 21-3 gràcies a tres assajos, tots transformats.

A la represa, els de Dani Raya van seguir dominant tot i veure com el conjunt català s’acostava fins al 28-17 al tram final del partit. Però el VPC no volia tancar la temporada amb una derrota, i no va deixar escapar la victòria i va sentenciar el matx amb un nou assaig fins a imposar-se al CN Poble Nou amb el 38-24 final.