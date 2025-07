Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El MoraBanc Andorra va fer un pas de gegant per mantenir-se una temporada més a la Lliga ACB després d’imposar-se 84-81 al Bilbao Basket en un duel igualat que no es va decidir fins al tram final. Si bé és cert que la permanència no és encara matemàtica, el desè triomf deixa els tricolors amb un peu i mig a la màxima competició del bàsquet espanyol la propera temporada, especialment si el Covirán Granada perd avui davant de l’FC Barcelona, perquè això voldrà dir que els de Joan Plaza tindrien quatre victòries de marge sobre les posicions de descens, a falta de només set partits per acabar el campionat.

El d’ahir no va ser ni molt menys el partit més lluït de l’equip, ni el més divertit, ni el més espectacular. Però de vegades això no és el que falta, sinó que el que toca és baixar al fang, posar-se la granota de treball i treure el caràcter, que és el que va fer el MoraBanc per segellar la desena victòria. Perquè aquest equip va sobrat de talent, però si no ho acompanya amb treball, molts dies té poc a fer. Però ahir va ser tot el contrari, amb homes veterans com Luz i Llovet posant-se a l’equip a l’esquena, o amb Doumbouya agafant també galons per la baixa de Chougkaz per convertir-se en el màxim anotador.

Com si l’equip tingués la lliçó de l’altre dia apresa, el MoraBanc va entrar molt bé al partit, intens al darrere, encertat en el tir, i poderós a la lluita pel rebot per agafar una màxima diferència de set punts amb l’11-4 inicial, però els bascos van anar situant-se dins del partit fins a tancar al davant el primer quart (21-23). Mateix guió es va viure al segon quart, amb el MoraBanc fent petits forats aprofitant l’encert i les bones defenses (34-28), però veient com de nou, algunes desconnexions tornaven a situar als visitants per davant, com just al descans després d’un espectacular triple sobre la botzina de Cazalon (39-41).

A la represa el Bilbao va agafar una màxima diferència de cinc punts (45-80), però al contrari del que va passar dissabte passat davant de la Penya, l’equip no va rendir-se, sinó que va treure el caràcter que de vegades li costa mostrar, i va poder capgirar el marcador entrant als deu minuts decisius per davant (64-61). I quan el més calent era a l’aigüera, els tricolors no van deixar-se espantar per l’energia visitant, i van poder tancar una victòria necessària que acosta el gran objectiu.

Els tricolors afronten ara una de les visites més complicades del curs amb el duel de diumenge vinent al migdia a la pista del Reial Madrid.