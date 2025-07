Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La Federació Andorrana de Muntanyisme va assolir una gran actuació durant l’esprint de les finals de la Copa del Món que se celebren a Tromso, Noruega, on Oriol Olm va assolir el seu millor resultat en categoria sènior amb un 15è lloc, i on Max Palmitjavila va estrenar-se en aquesta mateixa categoria assolint el pas a quarts de final i acabant en 26è lloc.

A la mànega classificatòria, Olm va assolir el 13è millor temps per entrar als quarts de final, mentre que Palmitjavila va aconseguir-ho després de ser 27è. Ja a les eliminatòries, Palmitjavila va disputar la segona, on va ser sisè sense opcions de seguir endavant, mentre que Olm va fregar el pas a semifinals després de ser tercer a la seva sèrie (passaven els dos primers). Després de la cursa, Olm va destacar que “avui he fet una bona carrera, Top-15, el millor resultat de la temporada que ja feia temps que el buscava”, mentre que Palmitjavila va assenyalar que “ha estat una bona experiència pel debut i em fa estar motivat per seguir”.

Tots dos disputaran avui la cursa individual a Tromso.