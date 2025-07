Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

L’FC Andorra visita aquesta tarda (15.30 hores) el filial de la Reial Societat en un partit clau per la lluita per al play-off davant d’un rival directe. I és que el conjunt basc és actualment quart, just per davant dels tricolors, i sumar els tres punts a domicili seria un cop sobre la taula del conjunt de Beto Company en la lluita per acabar entre els cinc primers i jugar les eliminatòries d’ascens a Segona Divisió. A més, en cas de vèncer, els del Principat s’acostarien a les dues primeres places, que tenen premi durant els play-offs, ja que en cas d’empatar, l’eliminatòria després de la pròrroga no s’hauria de disputar tanda de penals i es passaria de ronda o pujaria l’equip millor classificat durant la lliga. A més, després de l’empat de la primera volta a l’Estadi Nacional, el triomf a terres guipuscoanes suposaria també que els tricolors es quedessin amb el gol average.

“Sabem de la dificultat del partit, però crec que aquest tipus de partits són els que ens agraden” Beto Company, Entrenador de l’FC Andorra

Sobre el duel davant del conjunt basc, el tècnic Beto Company va destacar que “sabem de la dificultat del partit, però crec que aquest tipus de partits són els que ens agraden” i va agregar que “al final, quan un jugador signa per l’FC Andorra ho fa no només per jugar aquests partits, sinó per guanyar-los. És un partit que ens agrada, que ens motiva, contra un rival directe, i sabem que els tres punts ens garantirien força a la zona de play-off”. Sobre el rival, va manifestar que “són un rival complicat. No només volen la pilota, sinó que tenen una gran capacitat defensiva. A més, sabem que són jugadors amb molt de talent que volen arribar a Primera”, mentre que sobre la impotència del duel, l’entrenador català no el considera una final i va destacar que “després en quedaran sis més i 18 punts són molts veient la igualtat que hi ha a la lliga”.