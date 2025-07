Publicat per Marc Basco Creat: Actualitzat:

L’FC Andorra ha caigut per 2-1 davant del filial de la Reial Societat en un duel marcat per l’inici esperpèntic del conjunt tricolor, que ha vist com el seu rival tenia una ocasió claríssima al cap de 18 segons, i s’avançava al cap de 44 segons de partit. Per si això hagués estat poc, els de Beto Company han vist com el conjunt basc feia el segon en una nova errada defensiva esperpèntica, posant el duel ja molt complicat. Tot i això, l’FC Andorra ha tret el caràcter quan més falta feia, però tot i dominar des de la mitja hora de joc de la primera meitat i gaudir d’ocasions per capgirar el marcador, la reacció ha estat insuficient per acabar sumant els tres punts a Zubieta. Amb aquest marcador, l’equip no només desaprofita l’opció d’assentar-se a la zona de play-off, sinó que l’equip podria fins i tot sortir aquesta nit del Top-5 si l’Ourense guanya a l’Arenteiro a domicili.

Les coses s’han posat en contra ben aviat pels tricolors després d’una esperpèntica sortida de l’equip, amb una ocasió claríssima de Merchal als 18 segons que Ratti ha enviat a córner, i l’acció posterior en què Mariezkurrena ha avançat al conjunt basc quan només s’havien disputat 44 segons de partit. Els homes de Beto Company, evidentment, han fet un pas endavant i han monopolitzat la pilota encara més del que és habitual, tot i que sense cap perill a la porteria defensada per Aitor Fraga. De fet, el que ha arribat ha estat el segon gol local després d’una nova errada vodevilesca de la defensa de l’FC Andorra que ha deixat a Mikel Rodríguez absolutament sol a la frontal de l’àrea petita per fer el segon després d’una centrada des de la dreta de Mikel Goti. De fet, els tricolors es mostraven totalment inoperants en atac (almenys pel que fa a generar ocasions), però han aconseguit retallar diferències al minut 35 en una segona jugada després d’una falta en què Alende s’ha disfressat de davanter centre per entrar per l’esquerra i superar a Aitor Fraga. El gol sí que ha donat empenta als tricolors, que han posat un parell de marxes més i han tingut el segon en botes de Manu Nieto amb un xut llunyà que Fraga ha pogut enviar a córner, amb un centre-xut de Cerdà que ha sortit un pèl creuat, i amb una rematada de cap de Nieto que ha sortit fregant el travesser.

A la represa el matx ha continuat amb el mateix guió, amb els tricolors dominant i buscant l’empat, i tenint-lo als dos minuts en una acció de Juanda per la dreta, tot i que poc a poc els locals han anat adormint el partit i a tallar el ritme de l’FC Andorra. El triple canvi ha semblat tornar a donar aire als tricolors, que han tornat a anar en busca del segon, com en una molt bona acció de Cerdà per la dreta que Lautaro no ha pogut arribar a rematar per ben poc, o un xut d’Álvaro Martín que s’ha estavellat al pal al minut 72. A falta de 15 minuts el filial basc s’ha quedat amb un menys per l’expulsió directa de Goti després de fer-li una puntada a al cara a Lautaro, que ha hagut de deixar el terreny de joc en favor de Luismi, que només aparèixer sobre la gespa ha tingut l’empat en una acció que ha acabat sortint massa alta.

El temps s’anava acabant, i els tricolors cada cop es bolcaven més, si és que això es possible, a la portaria txuri-urdin, com en un cop de cap de Luismi que ha sortit alt, mentre que la Reial Societat B s’anava enfonsant cada cop més entre la inferioritat numèrica i l’empenta de l’FC Andorra a la recerca del gol, com un tir de Juanda que ha anat al lateral de la xarxa, o un altre de Villahermosa al temps afegit que ha tret Fraga. Però el marcador ja no s’ha tornat a moure, i el conjunt de Beto Company ha perdut l’enèsima opció d’assentar-se a la zona noble de la classificació.

FITXA TÈCNICA:

REIAL SOCIETAT B 2: Fraga; Peru R., Balda, Rupérez, Beitia; M. Rodríguez, Carbonell; Mariezkurrena, Marchal, M. Goti; Orobengoa.

FC ANDORRA 1: Ratti; Alende, Trigueros, Bomba, Iván R.; Molina, Villahermosa, Álvaro Martín; Juanda, Nieto, Cerdà.

CANVIS: Darío Ramírez per Marchal (60’); Astiazaran per Mariezkurrena (60’); Lebarbier per Mikel Rodríguez (69’) i Guibelalde per Orobengoa (88’) –R. Societat B–; Clemente per Trigueros (46’); Lautaro per Nieto (57’); Almpanis per Juanda (57’); Martí Vilà per Iván R. (57’) i Luismi per Lautaro (77’) –FC Andorra–.

GOLS: 1-0, Mariezkurrena (1’); 2-0, Mikel Rodríguez (19’); 2-1, Alende (35’).

ÀRBITRE: Francisco García Riesgo (Astúries).

TARGETES: Grogues a Beitia, Orobengoa i Mariezkurrena –Reial Societat B–; Juanda –FC Andorra–. Vermella directa a Goti –Reial Societat B–.

ESTADI: Ciutat Esportiva de Zubieta.