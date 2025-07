Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El MoraBanc Andorra Gala Perfumeries va caure en un duel ajustat contra el Sant Pere per 51-54 en el primer dels dos partits d’aquest cap de setmana. Les catalanes van dominar el matx en tot moment i al descans ja vencien per 28-36, i tot i els intents de les noies de Toni Rivera per capgirar el marcador, la victòria va acabar sent per al Sant Pere.

El MoraBanc disputarà avui un nou duel, en aquest cas a fora contra el Cervera.