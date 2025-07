Cardelús cau a la primera cursa del Mundial de Supersport a Assen

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Xavi Cardelús no va completar la primera de les curses del Campionat del Món de Supersport que es fan aquest cap de setmana a Assen (Holanda) després d’anar per terra al tram inicial de la cursa en un incident amb l’alemany Marcel Schrötter. El pilot tricolor arrencava en setena posició, però una mala sortida va fer que tanqués la primera volta l’11è, i encara va seguir baixant posicions fins al 15è lloc que ocupava quan va caure a la cinquena volta de competició. Tot això abans que s’hagués d’aturar la cursa primer per una caiguda a la primera volta, obligant així a fer una segona sortida.

Arran de la caiguda, Cardelús va fer-se una contusió al turmell que el fa ser dubte per a la cursa d’avui, tot i que va assenyalar que “en principi crec que sí que podré córrer”. Aquesta segona cursa està programada a les 15.15 hores a 18 voltes.