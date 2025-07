Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Set tennistes es jugaran en un torneig classificatori la pròxima setmana les quatre places disponibles per participar en els Jocs dels Petits Estats del mes de maig vinent, en una selecció que també servirà per establir l’equip que disputarà el grup 3 europeu de la Copa Davis aquest estiu. Segons va anunciar la Federació Andorrana de Tennis (FAT), els jugadors inscrits per disputar aquest campionat són Èric Cervós, Guillem Davasse, Pablo Carrascosa, Damien Gelabert, César Echegoyen, Pol Campamà i Gerard Nadal.

El campionat es disputarà durant aquesta Setmana Santa (entre el dissabte 19 i el Dilluns de Pasqua) a les instal·lacions del Princiesport. El format de competició serà el de dos grups (un de tres tennistes i un de quatre) en què els tennistes jugaran en formats de tots contra tots. Els dos primers classificats de cadascun dels grups passaran a les semifinals i seran els escollits per representar el país a la Copa Davis, amb els dos finalistes com a número 1 i 2 de l’equip. Tots els partits del torneig es disputaran, a més, al millor de tres sets.

Pel que fa a la representació per als Jocs dels Petits Estats, segons va anunciar la federació l’equip sortirà d’entre els quatre jugadors seleccionats que compleixin la mínima establerta pel COA. En aquest cas, l’organisme olímpic demana estar dintre del Top 500 del rànquing absolut d’Espanya o de França.