Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El MoraBanc Andorra rep aquesta tarda el Surne Bilbao Basket (19.00 hores) en una nova final per a la permanència a l’ACB davant d’un rival directe que es troba amb una única victòria més que el conjunt tricolor. Si bé és cert que el triomf no donaria encara la salvació definitiva, imposar-se als bascos permetria afrontar amb un pèl més de tranquil·litat el tram final de temporada, en què els homes de Joan Plaza s’enfrontaran a diversos equips de la part baixa, ja que només serien necessaries dues victòries més per segellar repetir la temporada vinent a la Lliga Endesa.

El MoraBanc buscarà la desena victòria de la temporada.Fernando Galindo

El Bilbao Basket arribarà quatre dies abans de disputar una final europea, la de la Fiba Europe Cup, situació que faria pensar més d’un que el conjunt basc potser vindrà un pèl desconcentrat i pensant en el partit europeu, però Joan Plaza no se’n refia i va assenyalar que “per a ells és molt maco jugar una final i tant de bo la guanyin, però jo crec que tenen molt clar que la salvació en el seu cas encara està a dos partits”, a més d’afegir que “segur que vindran a esgarrapar, i si ens adormim ens mataran, així que no crec que vinguin despistats, ni de bon tros”. Encara sobre el duel, l’entrenador català va assegurar que “serà molt important per a nosaltres que siguem capaços de ser molt sòlids al darrere, perquè hi ha números que ens despullen en el rebot, en les faltes personals i en les pilotes perdudes, tot i que ho estem reduint”, i va agregar que “si mirem els tres últims partits estem reduint un dels problemes de l’equació, però no podem ara afegir-ne un altre, així que hem de ser capaços d’esgarrapar pel punyetero rebot defensiu i no permetre segones oportunitats”. Des del vestidor, Felipe dos Anjos va afirmar que “venen molt bé en aquest tram de la temporada, van cap amunt i vindran amb totes les ganes”, a més de destacar que “hem d’estar concentrats, és un equip que corre molt la pista, és actiu i té molts jugadors incisius”.

“Serà molt important per a nosaltres que siguem molt capaços de ser sòlids al darrere” Joan Plaza, Entrenador del MoraBanc

Setmana complicada

Tot i no voler buscar excuses, Joan Plaza va explicar que havia estat una “setmana accidentada” en l’àmbit físic, amb diversos jugadors amb problemes musculars o de mal de cap. Nacho Llovet no ha pogut completar encara cap entrenament amb el grup i sembla gairebé impossible que pugui jugar avui. També han vingut arrossegant algunes molèsties Nikos Chougkaz i Jerrick Harding, però si no hi ha cap problema d’última hora, tots dos estaran avui disponibles per al tècnic català. Tot i aquests problemes, Plaza va refermar que “anirem a morir i a prémer les dents, i si hem de jugar amb jugadors del segon equip ho farem, però hem entrenat bé i estic content”.

“Venen molt bé en aquest tram de la temporada, van cap amunt” Felipe dos Anjos, Jugador del MoraBanc Andorra

Novè 'sold-out'

El Pavelló Toni Martí penjarà per novena vegada aquest curs el cartell de No hi ha bitllets, fita que suposa que el club ha esgotat les entrades en més de la meitat dels 14 duels jugats com a local, un fet lloat pel tècnic.