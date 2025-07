El MoraBanc suma la desena victòria

Publicat per Marc Basco Creat: Actualitzat:

El MoraBanc Andorra ha sumat la desena victòria de la temporada després d’imposar-se al Bilbao Basket per 84-81 i ha fet un pas de gegant per mantenir-se una temporada més a la Lliga ACB. En un duel igualat fins a l’últim instant, els tricolors se situen ara amb quatre victòries de marge sobre les posicions de descens a l’espera del que faci demà el Granada davant de l’FC Barcelona.

Els tricolors han entrat bé al partit, amb bons percentatges en el tir i intensos en defensa i en la lluita pel rebot, fins a agafar una primera renda favorable de set punts (11-4). El Bilbao ha anat millorant poc a poc fins a posar-se per primer cop per davant amb una cistella de Dragic, i tot i que el MoraBanc ha tornat a capgirar l’electrònic, els visitants han arribat per davant al final del primer quart (21-23). Els de Joan Plaza han tornat a arrencar millor al segon quart amb protagonisme per Doumbouya, intens en defensa, i també amb bones accions en atac per tornar a donar un cert aire al MoraBanc (34-28), però igual que a l’inici del matx, una petita desconnexió ha permès al conjunt basc donar-li la volta al partit (34-35), en un duel que ha anat al descans 39-41 amb un gran triple de Cazalon sobre la botzina.

A la represa, el Bilbao Basket ha agafat la màxima diferència (45-50), tot i que Harding i Evans anaven mantenint als tricolors dins del partit, primer, i després uns bons minuts de Rafa Luz en ataca tornaven a posar als homes de Joan Plaza per davant (58-57), en una jornada, de nou, amb problemes als rellotges de possessió del Pavelló Toni Martí, i on els tricolors han tancat el tercer quart per davant (64-61). El MoraBanc feina passes per provar d’obrir forat i encarrilar el triomf, però el Bilbao venia la seva pell ven cara i no donava descans en un duel on semblava que les cistelles s’anaven fent petites poc a poc abans de l’intercanvi de triples per deixar els tricolors per davant (73-70) a l’equador de l’últim període amb Doumbouya i Rafa Luz agafant galons i posant-se a l’equip a les espatlles 77-76, fins a acabar enduent-se el triomf per 84-81 en un final d’infart.

Els tricolors visitaran diumenge vinent el Movistar Arena per enfrontar-se al Reial Madrid (12.30 hores).

FITXA TÈCNICA

MORABANC ANDORRA 84: Evans (11), Harding (14), Ortega (2), Doumbouya (19), Dos Anjos (2) –cinc inicial– Lammers (7), Luz (16), Okoye (4), Godou-S. (0), Kuric (6), Llovet (x), Bassas (0).

SURNE BILBAO BASKET 81: Frey (5), Abdur-Rahkman (8), Dragic (8), De Ridder (5), Jones (13) –cinc inicial– Pantzar (12), Bagayoko (0), Sylla (2), Gielo (x), Domínguez (13), Cazalón (3), Kullamae (2).

PARCIALS: 21-23 (10’); 39-41 (20’); 64-61 (30’), 84-81 (40’).

ÀRBITRES: Carlos Cortés, Rubén Sánchez Mohedas i Iyán González.

ELIMINATS: Sense.

PISTA: Pavelló Toni Martí, 3.259 espectadors.